Silahlanmaya her yıl rekor harcama

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İsveç merkezli, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) “Küresel Askeri Harcamalar” raporu, küresel düzeyde artan çatışmalarla birlikte her yıl silahlara yapılan harcamaların rekor üstüne rekor kırdığını ortaya koydu.

SIPRI’nın 2024 yılı raporuna göre geçen yıl küresel çapta silahlanmaya 2,7 trilyon dolar harcandı. Rapora göre 100’den fazla ülke, bir önceki yıla göre silahlanmaya daha fazla kaynak ayırdı.

Askeri harcamalar son 10 yılda dünya genelinde sürekli artış gösterirken 2024 yılı, yüzde 9,4 artışla Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana tek bir yıl içinde en hızlı artışın yaşandığı yıl oldu. Küresel olarak kişi başına askeri harcama 334 dolarla 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD YİNE ZİRVEDE

Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkesi sıralamasında 997 milyar dolarla ABD ilk sıradaki yerini korudu. ABD’yi sırasıyla Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan takip etti. Bu beş ülke, 1,6 trilyon dolarlık payla 2024’teki küresel silah harcamalarının yüzde 60’ını oluşturdu. Raporda, ABD’nin geçen yıl askeri harcamalarının toplam küresel askeri harcamalarının yüzde 37’sini ve toplam NATO askeri harcamalarının da yüzde 66’sını oluşturduğuna işaret edildi.

SIPRI raporunda, geçen yıl askeri harcamaların dünya genelinde yükseldiği, özellikle Avrupa ve Ortadoğu’da büyük artışlar kaydedildiği belirtildi.

ALMANYA’DA ARTIŞ

Geçen yıl Malta hariç bütün Avrupa ülkelerinin askeri harcamalarını artırdığının ifade edildiği raporda, Ukrayna’daki savaş ve ABD’nin NATO ittifakına bağlılığına ilişkin şüphelerin Rusya’nın dâhil olduğu Avrupa’daki askeri harcamaların yüzde 17 artmasına sebep olduğu kaydedildi. Avrupa’daki silah harcamalarında ise Almanya başı çekti. Almanya’nın askeri harcamaları 2024 yılında üst üste üçüncü kez artarak 88,5 milyar dolara ulaşırken bir önceki yıla göre yüzde 28’lik artış dikkat çekti. Almanya, dünyada en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında 4’üncü sıraya yerleşti. Bu gelişmenin arka planında, 2022 yılında Alman ordusunun modernizasyonu için mecliste kabul edilen 100 milyar avroluk özel fonun yattığı belirtildi.

TÜRKİYE’DE ARTIŞ

Rapora göre Türkiye, 2024 yılında dünyada en çok savunma harcaması yapan 17’nci ülke oldu. Türkiye’nin 2015-2024 döneminde askeri harcamalarının yüzde 110 arttığına işaret edilen raporda, ülkenin 2024’teki askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 25 milyar dolar olduğu bildirildi.

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ASKERİ HARCAMALAR KÜRESEL ÇAPTA ARTIŞTA

Küresel çapta askeri harcamalar 2024 yılında 2 trilyon 718 milyar dolara yükseldi. Özellikle çatışmalar nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'daki artış dikkat çekti. Asya'da ise silahlanma yarışı hızlanıyor.

• Amerika: $ 1.110 b. (+5.8%)

• Avrupa: $ 693 b. (+17%)

• Ortadoğu: $ 243 b. (+15%)

• Afrika: $ 52.1 b. (+3%)

• Asya: $ 629 b. (+6.3%)