Silahlar Kiev’de test edilecek

Dış Haberler

Ukrayna'da devlet destekli savunma girişimi, yabancı ülkeleri ve savunma şirketlerini, "silahlarını Ukrayna'da denemeye" çağırdı. Independent Türkçe'den Erkin Öncan'ın haberine program kapsamında Kiev, müttefik hükümetlerin insansız hava araçları (İHA), deniz dronları, elektronik harp sistemleri ve yapay zeka destekli ürünler gibi savunma teknolojisi prototiplerini savaş alanında test etmek üzere teslim etmelerini sağlayacak.

Denemeler karşılığında, Kiev yönetimine bağlı olan bu girişim, kullanılan silahların cephedeki performansına dair ayrıntılı bir rapor sunacak ve gerçek zamanlı yapılması gereken değişikliklere dair önerilerde bulunacak.

SİLAH BARONLARI MUTLU

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, "Bu, bir laboratuvarda simüle edilemeyecek bir deneyim elde etme fırsatı" ifadelerini kullandı. "Test in Ukraine" (Ukrayna'da test et) adı verilen bu süreç, Kiev destekli Brave1 adlı platform tarafından koordine edilecek. Platformun en can alıc özelliği ise, NATO ile çalışan ülkelerde askeri ve savunma amaçlı malzemelerin standartlaştırılmış şekilde tanımlanması ve izlenmesi amacıyla kullanılan benzersiz bir kimlik numarası sistemi hizmeti vermesi. Platformun Avrupalı ortakları arasında İsveçli SAAB, Alman Rheinmetall, ABD'li Raytheon gibi dev savunma şirketlerinin bulunması dikkat çekici.

Diğer taraftan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'yı hedef alan 18'inci yaptırım paketinin üye ülkeler tarafından onaylandığını duyurdu. Kallas, Rusya'ya karşı "Bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketlerinden birisiyle" Moskova'nın savaş bütçesini "daha da tırpanladıklarını" söyledi. Açıklamasında "105 gölge filo gemisinin ve onların destekçilerinin peşine düşüyor ve Rus bankalarının finansmana erişimini kısıtlıyoruz" ifadelerine yer veren Kallas, Kuzey Akım boru hatlarının yasaklanacağını, Rus petrolü için uygulanan tavan fiyatın daha da düşürüleceğini kaydetti.

Kallas, yaptırımların baypas edilmesine imkan sağlayan Çin bankalarına daha fazla baskı uyguladıklarını belirtirken, ayrıca insansız hava araçlarında kullanılan teknoloji ihracatını da bloke ettiklerini vurguladı.

KALBİNDEN VURUYORUZ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörleri ile askeri sanayisini hedef alan 18'inci yaptırım paketinin kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın savaş makinesinin kalbinden vuruyoruz" dedi.