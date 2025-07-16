Silahların bırakılmasının ardından ilk: DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ile bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, PKK'li bir grubun silahlarını bırakarak yakmasının ardından ilk kez MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, MHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik" dedi.

Buldan, şunları söyledi:

"Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli'yle hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. İstişareye ihtiyaç var. Ortak bir tutuma ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz. Her aşama Sayın Bahçeli’yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için gereken her türlü desteği ve mücadeleyi vereceğiz. Bir kez daha Sayın Bahçeyi ve heyetine heyetimiz adına teşekkür ediyorum."

YILMAZ TUNÇ İLE SABAH GÖRÜŞME YAPILDI

Öte yandan Pervin Buldan ile Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Buldan, "Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları hem siyasal anlamda, hem hukuki anlamda, hem de bundan süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık" dedi.

Mithat Sancar ise açıklamasında, "Verimli bir görüşme yaptık. Sürecin geldiği bu aşamda hukuki zemin çok önem taşıyor. Sürecin sağlam ve sağlıklı ilerlemesi ve istediğimiz barışa, hukuk devletine, demokrasiye doğru ilerlemesi için Adalet Bakanlığı özel bir konumda duruyor. Çok fazla çalışma yapılacak bundan sonra elbette" diye konuştu.

"Görüşmede Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?" sorusuna Pervin Buldan, "Her konu konuşuldu. Detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular konuşuldu" yanıtını verdi.