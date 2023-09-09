Silahların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kısa sürede kavgaya dönen tartışmada 3 kişi av tüfeğiyle vuruldu.



Olay, Efeler ilçesi kırsal Baltaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada S.Ü. (45), M.Ü. (25) ve A.Ü. (61) av tüfeği ile vuruldu.

Silah sesinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişinin, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.