Silahlı alacak verecek kavgasında biri ağır 2 yaralı

Ankara’da bir kişi, alacak verecek sebebiyle kavga ettiği iki arkadaşını silahla yaraladı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.15 sıralarında Keçiören ilçesi Güzelyurt Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 06 CFN 051 plakalı aracın içerisindeki bir kişi, arkadaşı M.E.S. ve K.M.A. ile borçlar sebebiyle tartışmaya başladı.

Yol kenarı çektirdiği araçtan inen kimliği belirsiz şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile M.E.S. ile K.M.A.’ya ateş edip yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.