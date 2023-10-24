Silahlı çatışmanın altından alacak verecek meselesi çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kavganın nedeninin, alacak verecek anlaşmazlığı olduğu iddia edildi.



Olay, 03.45’te Çırkan Mahallesi Pedasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Ali Arslan ve arkadaşı H.K., daha önceden yasadışı bazı faaliyetlerden dolayı aralarında alacak verecek anlaşmazlığı ortaya çıkıp husumetli hale geldikleri iddia edilen H.M. ve H.C.O ile telefonda tartıştı. Taraflar, küfürleşmeye giden tartışma sonrası birbirlerini düelloya çağırdı.

Ali Arslan ve arkadaşı, motosiklete binip husumetlilerinin Pedasa Caddesi üzerindeki evine gitti. Evi bulamayan ve bölgede motosikletle gezen 2 arkadaş, havaya ateş açtı. O esnada bölgede silahlanmış şekilde hazır bekleyen H.M. ve H.C.O, motosikletle bölgeye gelen Ali Arslan ve arkadaşına ateş açtı. Pompalı tüfekle göğsünden vurulan Ali Arslan, motosikletin hakimiyetini kaybetti. İsabet eden saçmalarla yaralanan 2 arkadaş, motosikletten yere düştü. Pompalı tüfekle vurulan Ali Arslan olay yerinde yaşamını yitirdi, arkadaşı H.K. da karşı tarafa silahla karşılık verdi. Taraflar arasında bir süre silahlı çatışma yaşandı.

Olayın ardından H.M. ve H.C.O. isimli 2 şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. H.K. isimli yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Ali Arslan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde tedavisi tamamlanan H.K. da ekipler tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üçüne de çelik yelek giydirilmiş olduğu dikkat çekti. 3 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.