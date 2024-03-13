Silahlı kavgada husumetlisini öldüren fırıncı adliyede

Kayseri'de 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada husumetlisi oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) öldüren fırıncı Lütfullah Tüysüz (34), tedavisi sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta fırında meydana geldi.

Fırıncı Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan husumetlisi Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarını çekip, birbirine ateş etti. Osman Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, Tüşümel'in cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Tüşümel'in cenazesi, toprağa verildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay ile ilgili soruşturma sürerken, tedavisi tamamlanan Lütfullah Tüysüz, taburcu oldu. Emniyete götürülen Tüysüz, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.