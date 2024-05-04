Silahlı saldırı anında aracıyla yoldan geçerken vurulan kadın hayatını kaybetti

Adana’da bir lastik tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırı sırasında aracıyla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Adana'da motosikletli kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen saldırıda, yoldan 6 yaşındaki oğlunun da içinde bulunduğu otomobiliyle geçen Hayriye D.'nin(43), ensesine kurşun isabet etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 şahıs, cadde üzerindeki husumetli oldukları lastik tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi. Seken kurşunlar, 3 yaşındaki çocuğunu kursa bırakıp 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hayriye Derin’in (43) ensesine isabet etti. Derin’in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu. Saldırganlar motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yoğun bakıma alınan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.