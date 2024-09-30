Silahlı saldırıya uğramıştı: Serhat Akın'ın avukatlarından 'kumar borcu' yanıtı

Eski Fenerbahçe ve milli futbolcu Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyla ilgili avukatlarından yeni bir açıklama geldi.

Serhat Akın'a "kumar borcu" nedeniyle saldırı düzenlendiği iddiasının ardından açıklama yapan avukatlar, müvekkillerinin suça karıştığı iddiasını yalanladı.

"Bu saldırının hangi amaçla yapıldığı ve sebeplerinin neler olduğu, yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır" denilen açıklamada, "Beklentimiz, soruşturma dosyasında müvekkilimiz açısından delili olmayan konulara itibar edilmemesi yönündedir" ifadeleri kullanıldı.

Serhat Akın’ın avukatlarının açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna Duyuru

Bilindiği üzere, müvekkilimiz 26.09.2024 tarihinde silahlı saldırıya uğramış olup failler emniyet güçlerimizin yoğun çabasıyla yakalanmış ve soruşturma detaylı olarak yürütülmeye devam etmektedir.

Bu örgütlü saldırı, devletimiz tarafından titizlikle yürütülen bir soruşturma olup, bu konuda toplanan tüm deliller soruşturma dosyasında mevcuttur. Soruşturmanın devamı noktasında da devletimize güvenimiz tamdır. Bunun dışında, müvekkilimiz hakkında yer alan tüm iddialar asılsız olup, uğradığı saldırının başka yönlere çekilme çabasıdır.

Bu saldırının hangi amaçla yapıldığı ve sebeplerinin neler olduğu, yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır. Sosyal medyada yer alan konunun müvekkilimizle hiçbir ilgisi yoktur ve hakikatten uzaktır. Müvekkilimizin uğramış olduğu saldırının acısı henüz taze iken kamuoyundan beklentimiz, soruşturma dosyasında müvekkilimiz açısından delili olmayan konulara itibar edilmemesi yönündedir.

Son olarak, devletimizin ilgili kurumlarının yürüttüğü etkin soruşturmanın zarar görmemesi için kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği ve Serhat Akın hakkında konuşulan isınatsız suçlamaların önüne geçmek amacıyla müvekkilimizin talebi üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda bulunmaktayız."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin bütün şüphelilerin yakalandığını bildirmişti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü, şüphelilerle hareket eden M.A. ve olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T'nin yakalandığını ifade etmişti.

Böylece eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüphelilerin yakalandığını, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun. Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kastedenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.