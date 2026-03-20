Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu hayatını kaybetti

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kars36spor’da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin açtığı ateşle ağır yaralanan 20 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kulübün açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kubilay Kaan Kundakçı'nın bayram tatili için İstanbul'a geldiği öğrenildi.