Silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iş yerine giderken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iş yerine giden Abdullatif Ş., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan şahıs, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.