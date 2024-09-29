Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın ilk ifadesi: 4 yorumcunun ismini verdi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

tv100'de "Futbolun 100" isimli programın sunucusu Ersin Düzen, Serhat Akın'ın saldırı sonrası verdiği ifadeyi aktardı.

Buna göre Akın, kendisini hedef gösteren 4 yorumcunun ismini verdi.

Ersin Düzen, Serhan Akın'ın ifadesinde şunları söylediğini aktardı:

"Serhat, 'Bir süredir medya üzerinden Fenerbahçe'yle ilgili yaptığım tüm yorum ve eleştiriler aslında Fenerbahçe'nin başarısı içindir" diyerek vurgusunu yapıyor. Bununla beraber sosyal medya üzerinden hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirtiyor. Bazı yorumcuların da ismini vermiş, YouTube kanalında yapmış olduğu yayınlardan dolayı. O yayınlarda kendisinin hedef gösterildiğine yönelik bir ifadesi var. 4 tane yorumcunun ismini vermiş. Bu yorumcuların ismini herhangi bir söz hakkı doğmaması açısından vermiyorum. Daha sonra kamuoyunda çıkacaktır. Kendilerinin de belki ifadelerine başvurulacaktır. İsimler olmasına rağmen söz hakkı olmaması için isim vermiyorum.

'Kamuoyunda yapmış oldukları bu yayınlarda beni hedef gösterdikleri dönemde bu hedef göstermelere Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri, yapılan hakaret ve tehditleri engellemek için herhangi bir çaba göstermediler. Bunun için Fenerbahçe Kulübü ve yetkililerine kırgın ve kızgınım' diyor Serhat Akın."