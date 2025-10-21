Silahlı şiddet durmuyor: Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü

Sivas’ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 69 yaşındaki Adil S.’nin tabancayla vurduğu 70 yaşındaki Mustafa Çatak, hayatını kaybetti.

Olay, Üreğil köyünde meydana geldi. Köyde tarlasını ölçtürmek için Kadastro ekiplerini çağıran evli, 6 çocuklu Mustafa Çatak ile komşusu Adil S. arasında arazi sınırı nedeniyle kavga çıktı. Büyüyen kavgada Adil S., üzerinde bulunan tabancayla Mustafa Çatak’a ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Çatak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çatak’ın cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri ve komando timi, silahla ateş etmesinin ardından ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.

Takip sonucunda ormandaki yeri tespit edilen A.S, ekiplerin “teslim ol" çağrısına tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi.

Kaçan şüpheli ekiplerce bacağından vurularak yakalandı. Saldırgan A.S. tedavi için hastaneye götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.