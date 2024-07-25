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Silahlı şiddet son bulmuyor: Mardin'de iki aile arasında kavgada 2 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 25.07.2024 21:12
  • Giriş: 25.07.2024 21:12
  • Güncelleme: 25.07.2024 21:13
Kaynak: iHA
Silahlı şiddet son bulmuyor: Mardin'de iki aile arasında kavgada 2 kişi ölü, 2 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada H.Ş.A. (65) ve A.A. (50) hayatını kaybederken, M.N.A. (41) ve A.Ö. (53) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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