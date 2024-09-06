Silahlı şüphelinin hedefi olimpiyat anması mıydı?

Almanya’nın Münih kentinde Nasyonal Sosyalizm (NS) Dokümantasyon Merkezi ile İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında şüpheli bir kişi polis tarafından vuruldu. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, polis tarafından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis sözcüsü, şüphelinin polis ile çatışmaya girdiğini ve ağır yaralandığı, yanında uzun namlulu bir silah olduğu bilgisini verdi. Olayda başka bir kişinin yaralandığına dair bilgi bulunmadığını ifada eden polis sözcüsü, çatışmada beş polisin yer aldığını belirtti.

Sözcü, şüphelinin aracında arama yapıldığını da sözlerine ekledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı olayda Başkonsolosluk çalışanları arasında yaralanan olmadığını belirtti. Açıklamada, Başkonsolosluk binasının 1972’de Münih Olimpiyatları sırasında Kara Eylül örgütü tarafından İsrailli sporculara yönelik yapılan ve 11 sporcunun yaşamını yitirdiği saldırının yıldönümü anması nedeniyle kapalı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Bölge sakinleri ve görgü tanıkları bilgi vermeye çağrıldı. Almanya’da artan saldırılar dikkat çekiyor.