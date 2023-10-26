Silahlı yağma ve yaralama yapan 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da silahlı yağma ve yaralama olayına karışan 3 kişi, polis tarafından silah ve uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde, silahlı yağma ve bıçakla yaralama olayı gerçekleştiren 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 2 bin 484 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet av fişeği, 4 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet kök kenevir ve 3 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.