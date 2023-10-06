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Silahlı yaralamaya 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2023 16:46
  • Giriş: 06.10.2023 16:46
  • Güncelleme: 06.10.2023 16:46
Kaynak: İHA
Silahlı yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da 1 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde önceli gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C.D. (24) tabancayla kolundan vuruldu.

 Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahla yaralama şüphelileri kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili H.S.(23) ve kardeşi S.S.’yi(18) gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen kardeşlerden S.S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı, H.S.’ye ise elektronik kelepçeli ev hapsi verildi. 

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