Silahtarağa bir bellek mekânı

Mahir KANAAT

“İstanbul’un Aydınlık 100’ü Sergisi”, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde açıldı. 21 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergi, Silahtarağa Elektrik Santrali’ne ait tarihi haritaları gün yüzüne çıkararak İstanbul’un 20. yüzyıldaki mimari, kültürel ve sosyoekonomik dönüşümünü mercek altına alıyor.

İstanbul’un 1914 yılında elektrikle tanışmasını sağlayan Silahtarağa Elektrik Santrali, yalnızca bir enerji üretim merkezi değil; aynı zamanda kentin mekânsal ve sosyoekonomik dönüşümüne tanıklık eden bir bellek mekânıydı.