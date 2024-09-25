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Şile açıklarında gemi yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktı. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 25.09.2024 08:16
  • Giriş: 25.09.2024 08:16
  • Güncelleme: 25.09.2024 08:18
Kaynak: AA
Şile açıklarında gemi yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Fotoğraf: AA

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gemideki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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