Şile Belediye Başkanı dahil 4 kişi tutuklandı

Haber Merkezi

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hâkimlik ifadeleri gece yarısından sonra tamamlanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Evren Burçhan ve Ali Şafak'ın tutuklanmasına karar verildi. Aslı Kotan’ı ise adli kontrolle serbest bıraktı. Özgür Kabadayı ve beraberindeki beş kişi, 10 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Kabadayı'nın tutuklanmasıyla tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı 16’ya yükseldi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasına, CHP Milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımına Şile'nin yerel seçim sonuçlarıyla ilgili görseli ekleyen Zeybek, şu ifadelere yer verdi: “Milletimiz sandık günü geldiğinde iradesine dokunanlara dersini verecek. Daha önce verdiği gibi! Bu hukuksuz tutuklamanın gerekçesi aşağıdaki seçim sonuçlarında gizli... Hazmedemedikleri tam da bu! Korkuları bu. Aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Bu zulüm düzenini değiştireceğiz.”

İKİ YERDE DE CHP KAZANDI

Öte yandan Manavgat Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından yapılan seçimleri 16'ya karşı 20 oyla CHP'li Mehmet Çiçek kazandı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları da dahil 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında arasında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı toplam 18 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen CHP'li Ahmet Şahin'in tutuklanması üzerine yapılan seçimleri ise CHP'nin adayı Hakan Çebi kazandı. Üçüncü tura kalan seçimlerde 35 oyun 20'sini alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi.