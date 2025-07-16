Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 10 Temmuz’da Şile Belediyesi’ne operasyon düzenlemişti.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Başkan Özgür Kabadayı ile 4 belediye yöneticisi “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklanmıştı.