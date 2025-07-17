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Şile Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için 21 Temmuz'da toplanacak

Şile Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine vekalet edecek ismi belirlemek üzere 21 Temmuz Pazartesi günü toplanacak.

Güncel
  • 17.07.2025 22:33
  • Giriş: 17.07.2025 22:33
  • Güncelleme: 17.07.2025 22:36
Kaynak: ANKA
Şile Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için 21 Temmuz'da toplanacak

Şile Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın yerine başkan vekilini seçmek üzere 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toplantının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Özgür Kabadayı, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 14 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmış ve aynı gün İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

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