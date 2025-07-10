Şile Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Şile Belediyesi'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı

OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlediği operasyona ilişkin görüntüler de DHA tarafından yayınlandı.

Ayrıntılar gelecek...