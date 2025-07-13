Şile Belediyesi'ne operasyon: Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi adliyede

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ve diğer kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 kişinin buradaki işlemleri sürüyor.

ULAŞ KARASU: KİRLİ DÜZENLERİ İLE BİRLİKTE YIKILACAKLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk seçimde, kurdukları bu kirli düzenleri ile birlikte yıkılacaklar” diye tepki göstermişti.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Şafak operasyonları artık tek adam rejiminin rutini oldu. Bu sabah da Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve çalışma arkadaşları gözaltına alındı. Sandıkta yenilgiyi hazmedemeyenler, belediyelerimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Hukuk, kurdukları bu algı düzeni içinde artık bir intikam aracı haline geldi. İlk seçimde, kurdukları bu kirli düzenleri ile birlikte yıkılacaklar'' ifadesini kullanmıştı.