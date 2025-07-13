Şile Belediyesi'ne operasyon: Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi için tutuklama istemi

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı.

Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi için tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bir kişi hakkında adli kontrol istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ve diğer kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 kişi burada ifade verdi.

Savcılık Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi için tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bir kişi hakkında adli kontrol istendi.

Kabadayı'nın da dahil olduğu 6 kişinin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

ULAŞ KARASU: KİRLİ DÜZENLERİ İLE BİRLİKTE YIKILACAKLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk seçimde, kurdukları bu kirli düzenleri ile birlikte yıkılacaklar” diye tepki göstermişti.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Şafak operasyonları artık tek adam rejiminin rutini oldu. Bu sabah da Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve çalışma arkadaşları gözaltına alındı. Sandıkta yenilgiyi hazmedemeyenler, belediyelerimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Hukuk, kurdukları bu algı düzeni içinde artık bir intikam aracı haline geldi. İlk seçimde, kurdukları bu kirli düzenleri ile birlikte yıkılacaklar'' ifadesini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK: BEKLENTİMİZ, SERBEST KALARAK GÖREVİNE DÖNMESİDİR.

Anadolu Adalet Sarayı önünde saat 18.55'te açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gece yarısı evlerde arama yapılamaz denmiş olmasına rağmen gecenin 2'sinde Şile Belediye Başkanımızın evinde arama yapılarak gözaltına alındı.Beklentimiz, Özgür Kabadayı'nın serbest kalarak görevine dönmesidir. Belediye başkanımızla ilgili somut bir kanıt yok.