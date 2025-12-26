Şile Belediyesi soruşturması: 15 kişi tutuklandı

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltındakiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

22 kişiden 15'i tutuklama talebiyle, 5'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

15 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 kişi ise doktor raporu doğrultusunda serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 kişi, 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 kişinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları öne sürülmüştü.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişi, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.