Şile Belediyesi soruşturması: Gözaltına alınan 22 kişi adliyede

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındakiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 kişi, 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 kişinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları öne sürülmüştü.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişi, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.