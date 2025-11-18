Şile'de 21 mahalle karantinada

İstanbul Şile'de şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındı.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır.

Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir."