Şile'de batan teknede kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarında 4'üncü gün

Şile Limanı'ndan 15 Kasım sabah saatlerinde çıkan ve kaza sonucu batan teknede kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın'ı (64) arama çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor.

Olay, 15 Kasım cuma günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yalçın (64), Şile Limanı'ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı. Tekne, denize açıldıktan bir süre sonra Karakaş isimli tekneyle çarpıştıktan sonra Ayazma Plajı açıklarında battı.

Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı. Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Ayrıca bazı balıkçı tekneleri de Sahil Güvenlik ekiplerine destek olmak için arama çalışmalarına katıldı.

DALGIÇLAR YÜZEY ARAMASI YAPIYOR

Aramalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de havadan destek verdi. Karadaki aramalara AFAD ve Şile Arama Kurtarma ekipleri destek veriyor. Ekiplerin haricinde Şile Limanı'na bağlı donanımlı 20 balıkçı teknesi ve 4 adet özel dalgıç yüzey araması ve dip araması için Sahil Güvenlik ekiplerine destek olmak üzere sabah saatlerinde denize açıldı.

Çalışmaları yerinde takip eden Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya'da aile yakınlıklarının yanında olduklarını tüm ekiplerin denizde arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.