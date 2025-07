Şile'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor': İmamoğlu ve Özel'den önemli mesajlar

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Şile Atatürk Meydanı olurken, halk meydana akın etti.

Saat 20.30'da gerçekleştirilecek mitingden saatler önce toplanmaya başlayan halk, Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vereceği mesajları beklerken sıklıkla "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

20.50 | ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor. Özel, "Şile'de miting mi olur, nerden bulacaksın o kadar insanı, dediler. Dedik ki Şile'de miting olmaz, biz Şile'ye mitinge değil eylem yapmaya gidiyoruz. Daha kalabalık olabilir miydik? Olamazdık. Kim varsa bu akşam Atatürk Meydanı'nda!" diye konuştu.

Emekli ve asgari ücretlilerin yaşadıkları sorunlara değinen Özel, "Emekçileri 22 bin lira asgari ücrete mahkum ettiler. İlk kez çekildiği ay bile açlık sınırının altındaki bir ücretle emekçilerimizi muhatap ettiler. Ülkenin kira ortalaması 25 bin lira, İstanbul'un 30 lira. Bu verdikleri maaşla ya ev tut aç kal, ya karnını doyur sokakta kal diyorlar maaş ödedikleri vatandaşlarımıza. Ama kendileri 2 maaş, 3 maaş, 4 maaş alıyorlar. En güzel yerlerde kalıyor, milletin sırtından geçiniyorlar. Buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Hiç kaçarı yok, hiçbir yere kaçamazsınız. O sandık gelecek. Millet koşa koşa sandığa varacak. Bugün içerde tuttuğunuz adayımıza kavuşacak. Ekrem Başkanı, Cumhurbaşkanı yapacak. O günden sonra bakan evlatlarının dönemi bitecek, vatan evlatlarının dönemi başlayacak" diye konuştu.

"HIRSIZLAR, DARBECİLER HESAP VERECEK"

"Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atılması üzerine Özel, insanların sosyal yardım alabilmek ve çocuklarına iş sağlamak için AKP'ye kayıt olmak zorunda bırakıldığını belirtti ve "Siz buradan söz veriyoruz. Elbette hesap verecekler, hırsızlar, yolsuzlar, darbeciler, iftiracılar hesap verecek. Asla ve asla AK Parti'nin, MHP'nin üyeleri, normal vatandaşlar, emekliler esnaflar, asla onlarla işimiz yok. Kutuplaşmayı bırakıyoruz, kucaklaşmaya geliyoruz hepinizle" dedi.

"AK PARTİ DÖNEMİ KARA DÜZEN DÖNEMİ"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu açık söyleyelim, bu AK Parti'nin dönemi tam olarak bir kara düzen dönemidir. Kara düzen dediğin iyi hazırlanmamış, rastgele başlanmış, kötü götürülen ve sistemin kötü yerleştiği bir düzendir. Adını ak koyanlar, bugün Türkiye'yi kara bir düzenle muhatap etmişlerdir. Bugün AK Parti'nin üyesi de olsan işsizsin, açsın, yoksulsun. Çünkü o kara düzenin seçkinlerinden bir tanesi sen değilsin. Sen kara düzenin sömürdüklerindensin. Sen briket evden gariban oğlunu uzman çavuş eder eline kına yakar yollarsın, sonra bir cahilce iş yüzünden, bir mağaraya doğru düzgün ölçüm yapmadan tedbir almadan sokarlar, al bayrakla evine yollarlar. Anası bayılır anasına iğne yaparlar. Babasına telkinde bulunurlar. Varsa kardeşi bir işe koyarlar. 15 gün sonra kimse dönüp bakmaz.

Bu kara düzende 8 çeyrek altınla zor geçinen emekliyi, 23 yıllık iktidarın sonunda iki çeyrek altınla geçinmeye zorlarlar.

Bu kara düzende mülakat yaparlar, listelerde adı olan seçkinler seçilir. Vatandaşın evlatları elenir.

Bu kara düzende para puldur. Bulgaristan'dan gelir, Leva'yı bozdurur. Edirne'yi kaldırır götürür. Sarp Sınır Kapısı'ndan gelir. Parayı bozdurur. Senin bakamadığını çuvalla götürür.

Bu kara düzende vatanın evlatları hizmetkâr olmuştur. Bakanın evlatları en tepede kibirli kibirli oturur olmuştur.

O yüzden bu AK Parti'nin getirdiği, milletin helal oylarıyla zamanında destek aldığı, seçimde yüzünü döndüğü seçimden sonra arkasını döndüğü bu millete dayatılan bu kara düzenle hep birlikte mücadele edeceğiz.

Sandık gelecek kara düzen bitecek, AK Parti'nin kara düzeni, saray düzeni gidecek, bu millet AK Partililerden değil ama darbecilerden hesap soracak."

"ERDOĞAN'A KANAL DEĞİŞTİRTEN SLOGANLAR"

Halkın "Tayyip istifa" diye bağırması üzerine Özgür Özel, "Şimdi değiştirdi kanalı. A Haber'e geçti. Bizim mitingleri izliyormuş her akşam. AK Parti hesap verecek sloganını duyunca keyifleniyormuş. 'Oh oh bizimkiler yine mecburen bize oy verecek' diyormuş. Bu 'Hükümet istifa', 'Tayyip istifa', 'Diplomasız Erdoğan'... Bunları duyunca A Haber'e geçiyormuş" dedi.

20.30 | ÖZGÜR ÇELİK, EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJINI OKUDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumak üzere kürsüye çıktı. Çelik, "Şimdi sizlere Türkiye'nin umudu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyorum" diyerek İmamoğlu'nun mektubunu okudu. İmamoğlu açıklamasına Şile halkına teşekkür ederek başladı. İmamoğlu, "Aramızda duvarlar, demir parmaklıklar olsa da sizinle meydanlarda buluşabilmek bana umut veriyor" dedi.

İmamoğlu, "Onların derdi millet değil; onların derdi Şile'yi tam 20 yıl sonra kaybetmiş olmaları. Dertleri millet olsaydı milletin seçtiği yöneticileri sudan sebeplerle tutuklamazlardı. Onların derdi belediyelerden sonra hükümeti de kaybedecek olmaları" ifadelerini kullandı.

“BU ZULÜMLER BİTECEK, BU KARANLIK DAĞILACAK”

İmamoğlu şunları kaydetti:

“Bizim derdimiz; adalet temeli üstünde yükselen, vatandaş karşısında haddini bilen bir devlet inşa etmek. Bizim derdimiz; devleti istisnasız herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi haline getirmek. Ekonomimiz, teknolojimiz, sanayimiz ancak böyle gelişir. Devletimiz, ülkemiz, ancak böyle güçlenir. Herkes için, her yerde adaletin ve hürriyetin hakim olduğu bir ülkenin özgüvenli, birbirine yürekten bağlı vatandaşlarına hiçbir güç diz çöktüremez. Bizim güçlü devletten, zengin milletten, özgür yurttaşlardan, büyük Türkiye’den anladığımız budur. Hükümet programımızı, iktidar projelerimizi tek tek açıkladıkça, göreceksiniz ki biz, ruhunda adalet ve hürriyet olan, bir büyük demokrasi devrimi yapmaya geliyoruz. Bu zulümler bitecek, bu karanlık dağılacak. Biz, hep ayakta kalacağız. Hep bir arada, hep omuz omuza olacağız. Ve her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

20.20 | ÖZGÜR KABADAYI'NIN MESAJINI ARAS ARSLAN OKUDU

Tutuklu bulunan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın mesajını CHP Şile İlçe Başkanı Aras Arslan okudu. Kabadayı, "Çok kıymetli hemşehrilerim, değerli akrabalarım, amcalarım, yengelerim, teyzelerim, Şile'mizde yaşayan adalet istgeyen haksızlığa karşı dik duran tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. en iyisini siz biliyorsunuz. Sizin çocuğunuz Özgür Kabadayı'nın usulsüz hiçbir işe girmeyeceğini, haksız, hukuksuz adaletsiz, davranmayacağını siz biliyorsunuz. Rahmetli babam Mustafa Kabadayı bizim boğazımızdan bir lokma haram lokma geçirmedi. Ben de çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim, geçirmem de. Gerçekler ortaya çıkacak ve çok yakında sizin çocuğunuz Özgür Kabadayı başı dik onurlu bir şekilde kendi memleketrinde hizmet etmeye devam edecektir" dedi.