Şile'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor': İmamoğlu ve Özel'in vereceği mesajlar bekleniyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Şile Atatürk Meydanı olurken, halk meydana akın etti.

Saat 20.30'da gerçekleştirilecek mitingden saatler önce toplanmaya başlayan halk, Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vereceği mesajları beklerken sıklıkla "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

20.30 | ÖZGÜR ÇELİK, EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJINI OKUDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumak üzere kürsüye çıktı. Çelik, "Şimdi sizlere Türkiye'nin umudu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyorum" diyerek İmamoğlu'nun mektubunu okudu. İmamoğlu açıklamasına Şile halkına teşekkür ederek başladı. İmamoğlu, "Aramızda duvarlar, demir parmaklıklar olsa da sizinle meydanlarda buluşabilmek bana umut veriyor" dedi.

İmamoğlu, "Onların derdi millet değil; onların derdi Şile'yi tam 20 yıl sonra kaybetmiş olmaları. Dertleri millet olsaydı milletin seçtiği yöneticileri sudan sebeplerle tutuklamazlardı. Onların derdi belediyelerden sonra hükümeti de kaybedecek olmaları" ifadelerini kullandı.

“BU ZULÜMLER BİTECEK, BU KARANLIK DAĞILACAK”

İmamoğlu şunları kaydetti:

“Bizim derdimiz; adalet temeli üstünde yükselen, vatandaş karşısında haddini bilen bir devlet inşa etmek. Bizim derdimiz; devleti istisnasız herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi haline getirmek. Ekonomimiz, teknolojimiz, sanayimiz ancak böyle gelişir. Devletimiz, ülkemiz, ancak böyle güçlenir. Herkes için, her yerde adaletin ve hürriyetin hakim olduğu bir ülkenin özgüvenli, birbirine yürekten bağlı vatandaşlarına hiçbir güç diz çöktüremez. Bizim güçlü devletten, zengin milletten, özgür yurttaşlardan, büyük Türkiye’den anladığımız budur. Hükümet programımızı, iktidar projelerimizi tek tek açıkladıkça, göreceksiniz ki biz, ruhunda adalet ve hürriyet olan, bir büyük demokrasi devrimi yapmaya geliyoruz. Bu zulümler bitecek, bu karanlık dağılacak. Biz, hep ayakta kalacağız. Hep bir arada, hep omuz omuza olacağız. Ve her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

20.20 | ÖZGÜR KABADAYI'NIN MESAJINI ARAS ARSLAN OKUDU

Tutuklu bulunan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın mesajını CHP Şile İlçe Başkanı Aras Arslan okudu. Kabadayı, "Çok kıymetli hemşehrilerim, değerli akrabalarım, amcalarım, yengelerim, teyzelerim, Şile'mizde yaşayan adalet istgeyen haksızlığa karşı dik duran tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. en iyisini siz biliyorsunuz. Sizin çocuğunuz Özgür Kabadayı'nın usulsüz hiçbir işe girmeyeceğini, haksız, hukuksuz adaletsiz, davranmayacağını siz biliyorsunuz. Rahmetli babam Mustafa Kabadayı bizim boğazımızdan bir lokma haram lokma geçirmedi. Ben de çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim, geçirmem de. Gerçekler ortaya çıkacak ve çok yakında sizin çocuğunuz Özgür Kabadayı başı dik onurlu bir şekilde kendi memleketrinde hizmet etmeye devam edecektir" dedi.