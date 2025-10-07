Şile'de öğretmene silahlı tehdit: Milli Eğitim'den müfettiş talep edildi

İlayda SORKU

Şile'de bulunan bir ortaokulda bir öğretmene, yine aynı okulda görev yapan bir başka öğretmen tarafından silahla tehditte bulunuldu.

Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, iddialara ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bir konuda tartışmışlar ve tartışma şiddetlenmiş. Öğretmenin birisinde silah olduğu iddia ediliyor, o silahla tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Anladığımız kadarıyla gerçek silah değil, oyuncak silah. Konuyla ilgili soruşturma başlatılacak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden müfettiş istedik" denildi.

EĞİTİM SEN: GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Eğitim Sen 1 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, olayın ardından geçen bir haftaya rağmen yetkililerin hiçbir adım atmadığını söyledi. Çalık, "Bu olaydan bugüne bir haftalık süre geçmiş; okula silahla saldırıda bulunan kişi bugün itibariyle okulda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Normal şartlarda böyle bir suçun faili ivedilikle görevden uzaklaştırılmalı; bu konuda ihmali olanların da uzaklaştırılması gerekir. Ancak ülkemizde maalesef ikili bir hukuk yaşanmakta. Suçun kim tarafından işlendiğine bağlı olarak süreç yürütülmektedir" dedi.

Çalık, tehdit edilen öğretmenin şikâyet dilekçesini vermek için Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittiklerini, ancak dilekçelerinin kabul edilmediğini belirtterek, şunları söyledi: "Öğretmen arkadaşlarımız şikayet dilekçelerini vermek üzere ilçeye gitmiş; ilçe dilekçelerini kabul etmemiş ve saldırıya maruz kaldıkları okula yönlendirmiştir. Zaten canlarına kast edilmiş arkadaşlarımızın tekrar okula gönderilmesi, o olayı yaşayan arkadaşlarımızın bir travma daha yaşamasına sebebiyet verecek bir duruma itilmeleri gerçekten anlaşılabilecek bir durum değildir."

Çalık, valiliği, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini göreve çağırarak şöyle konuştu: “Bu ikili hukuk uygulamasından vazgeçilsin. Arkadaşlarımız sahipsiz değildir. Eğitim emekçileri Şile’de yaşanan bu durumu asla kabul etmez. Bu konularda işlem gerçekleştirmeyecek, arkadaşlarımızın işlem gerçekleştirmesini engelleyecek her kişi ve görevli hakkında da gerekli işlemleri başlatacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşıyoruz. Derhal saldırıyı gerçekleştirenler ve buna bir şekilde neden olanlar görevden uzaklaştırılmalı.”