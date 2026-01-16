Şile'de şantiyedeki konteynerde yangın: 1 işçi öldü
İstanbul'un Şile ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da şantiye alanındaki konteynerde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi.
Şile'nin Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki konteynerde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yapılan kontrollerde, konteynerde bulunan bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangında hayatını kaybeden işçinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.