Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şile sahilinde erkek cesedi bulundu

Şile sahilinde bir ceset görüldüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kimliği tespit edilen bir erkeğin cesedini buldu.

Yurt
  • 28.04.2026 19:06
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Şile ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Kumbaba Plajı mevkisinde sahilde ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin 31 yaşındaki O.A'ya ait olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BirGün'e Abone Ol