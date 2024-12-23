Şile sahilinde mayın bulundu
İstanbul Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı.
Kaynak: AA
İstanbul'un Şile ilçesinde deniz mayını bulundu.
Ağva Mahallesi'ndeki sahilde denizde bir cisim gören yurttaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğu belirlendi.
Ekipler, Ağva Plajı ve Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.
Rusya-Ukrayna savaşı başladığıdan beri 3 yıla yaklaşan süreçte zaman zaman sürüklenen mayınlar Karadeniz ve Boğaz'da risk oluşturabiliyor.