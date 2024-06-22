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Şile’de boğulmak üzere olan kadını vatandaşlar kurtardı

Şile’de yüzmek için denize giren kadın dalgalara kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Ajans Haberleri
  • 22.06.2024 13:00
  • Giriş: 22.06.2024 13:00
  • Güncelleme: 22.06.2024 13:00
Kaynak: İHA
Şile’de boğulmak üzere olan kadını vatandaşlar kurtardı

Olay, Şile Ağlayan Kayalar plajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzmek için plaja gelen bir kadın denizde yüzdüğü sırada dalgaların akıntısına kapılarak karadan uzaklaştı.

Boğulma tehlikesi geçiren kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Can simidi ile kurtarılamayan kadın, vatandaşların denize girip yardım etmesiyle kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

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