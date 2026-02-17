Şile’de kalker ocağı genişlemesine Bakanlık onayı: 3 bin 273 ağaç kesilecek

Laçin Agrega şirketi, Şile’de işlettiği kalker ocağı ve kırma eleme tesisini büyütmek için gerekli adımlarını tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için nihai kararı verdiklerini duyurdu. Bununla birlikte askıya çıkan proje, yakın zamanda onaylanacak.

Cumhuriyet’in haberine göre, şirket ilk olarak 2021’de onayını aldığı kalker ocağını 20.31 hektar olarak işletmeye başladı. Yıllar içerisinde bu alan 44.31 hektara genişletildi. Alanda 80 hektarlık ruhsatı bulunan şirket, tamamladığı bu aşamalarla birlikte ocak alanını 58.53 hektara çıkaracak. Şirket bu projesi için 200 milyon 524 bin TL harcayacak.

TÜRLER ETKİLENECEK

Şirketin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda yer alan bilgiye göre, bölgedeki 3 bin 273 ağaç, genişletme çalışmaları sırasında kesilecek. Bu ağaçların içerisinde ise fıstıkçamı ve meşe yer alıyor. Ayrıca şirketin ruhsat sahası içerisinde bulunan 19 memeli türü ve 5 fauna türü de korunması gereken türler listesinde yer alıyor. Maden çalışmaları sırasında ise her gün patlatma yapılacak. Buna karşın alana en yakın konut ise 750 metre mesafede bulunuyor. Projeye ilişkin ÇED sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı 17 Mayıs 2023’te yapıldı.

Toplantıya katılan yurttaşlar şirketi bölgede istemediklerini dile getirdi. Bir yurttaş, “İlk ÇED toplantısından bu yana tüm taleplerimiz ve maden ocağı açılmasını talep etmediğimiz bildirildi. O zaman da onay vermedik, şimdi de onay vermiyoruz. Köy yolumuz kapandı. Tarım yapılan alanlara ocaktan gelen su doluyor. Gece çalışmasından kaynaklı gürültü ile deprem oluyor sanıyoruz” dedi.