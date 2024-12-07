Şileliler ranta izin vermeyecek

Haber Merkezi

Şile’nin Üvezli Mahallesi yaşayanları, İstanbul Madencilik ve Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin bölgede açmayı planladığı maden ocağına karşı eylem yaptı.

Eyleme katılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, “Biz ne bir ocağın ne de bir madenin bu bölgeye gelmesini istiyoruz. Bu işin rantı çok büyük, geçmişte önünü çok açtılar. Gelmeyin kardeşim, gelmeyin! Elimizden geleni yapacağız ve size izin vermeyeceğiz. Bu firmaların karşısındayız. Halkımızla beraber doğamızı koruyacağız" diye konuştu.