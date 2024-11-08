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Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Şili açıklarında derinliği 10 kilometre olarak ölçülen 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Dünya
  • 08.11.2024 16:00
  • Giriş: 08.11.2024 16:00
  • Güncelleme: 08.11.2024 16:02
Kaynak: AA
Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA /Arşiv

Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,2 olduğu belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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