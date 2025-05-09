Şili, Brezilya ve Venezuela, yeni seçilen Papa 14. Leo'yu kutladı

Şili, Brezilya ve Venezuela liderleri, papa seçilen ve "14. Leo" adını alan ABD'li Kardinal Robert Prevost'u tebrik etti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya platformu X'ten yeni Papa'yı tebrik etti.

Uluslararası barış, adalet ve dayanışmanın güçlendirilmesi için Papa'ya çağrıda bulunan Boric, "Bu önemli günde, Şili'de ve dünyanın dört bir yanında Katolik inancına sahip olanlara takdir ve sevgiyle eşlik ediyorum" ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X'ten Papa 14. Leo'yu kutlayarak, Katolik dünyası için umut ve yenilenme temennisinde bulundu.

Papa 14. Leo'nun "daha iyi ve daha adil" bir dünya inşa etme yolundaki çabalarına destek vereceklerini dile getiren Lula da Silva, "İsa'nın öğretilerinin temelini oluşturan 'komşunu sev' ilkesine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Papa 14. Leo'nun bizleri kutsaması ve daha iyi, daha adil bir dünya inşa etme yolundaki çabalarımıza ilham vermesi dileğiyle" açıklamasında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Telegram hesabından, "Derin bir bağlılık ve umutla, Robert F. Prevost'un, bugünden itibaren 14. Leo adıyla Aziz Petrus'un Halefi ve Katolik Kilisesi'nin Evrensel Papazı olarak seçilmesini inanç ruhuyla karşılıyoruz. Papalığı için dualar ediyor, Tanrı'dan, Tanrı'nın Halkı'na ve tüm insanlığa hizmet etmesi için kendisine verilen bu yüce görevde onu aydınlatmasını ve güçlendirmesini diliyoruz" paylaşımında bulundu.