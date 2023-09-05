Şili'de 13 yıl önce göçükte mahsur kalan madenciler, 1,4 milyon dolar tazminat kazandı

Şili devleti, 13 yıl önce San Jose bakır ve altın madeninde meydana gelen göçükte 69 gün mahsur kalan 33 madenciden 31'ine toplam 1,4 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Şili Yüksek Mahkemesi, Devlet Savunma Konseyi'nin (CDE) yaptığı itirazı reddederek madencileri haklı buldu ve devletin 1,4 milyon dolar manevi tazimat ödemesine karar verdi.

Mahkemenin kararına göre, 31 madenciden her birinin 48'er bin dolar manevi tazminat alacağı belirtiliyor.

Madenciler, açtıkları davada devlet kurumlarının güvenlik hükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etmiş, Çalışma Müdürlüğü (DT) ile Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi'ne (Sernageonim) manevi tazminat davası açmıştı.