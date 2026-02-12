Giriş / Abone Ol
"Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Şili'de, 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dünya
  • 12.02.2026 17:34
  • Giriş: 12.02.2026 17:34
  • Güncelleme: 12.02.2026 17:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Coquimbo bölgesindeki Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

36,9 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki ​​​​​​​depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

