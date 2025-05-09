Şili'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

ŞİLİ, (DHA) - GÜNEY Amerika ülkesi Şili'de ambulans uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Gonzalo Duran, yaptığı açıklamada Metropolitan bölgesine bağlı Curacavi kentindeki dağlık alana düşen ambulans uçağın enkazına ulaşıldığını belirtti. Duran kazada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.