Şili'de bakır madeninde meydana gelen göçükte 6 işçi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'de, bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 6 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi yaralandı.

Şili basınında yer alan habere göre, Rancagua kenti yakınlarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, "El Teniente" adlı bakır madeninde tünel çökmesine yol açtı.

Olayda 6 madenci yaşamını yitirirken, 9 madenci yaralandı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve sürecin önemli bir aşamaya geldiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük yer altı bakır madeni olarak bilinen El Teniente'de, yıllık 356 bin tonun üzerinde üretim yapılıyor.



