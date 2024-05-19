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Şili'de onlarca kişi Filistin'e destek gösterisinde bulundu

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 11:22
  • Giriş: 19.05.2024 11:22
  • Güncelleme: 19.05.2024 11:23
Kaynak: AA
Şili'de onlarca kişi Filistin'e destek gösterisinde bulundu

Güney Amerika ülkesi Şili'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi.

Başkent Santiago'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Moneda önünde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları taşıdı.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Gazze'de işlenen katliama dikkati çeken grup, Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten İsrail ile diplomatik ilişkileri "tamamen" kesmesini istedi.

Filistinlilere yönelik devam eden saldırıların sona ermesini isteyen eylemciler, soykırımın durdurulması için "somut önlemler" alınması çağrısında bulundu.

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