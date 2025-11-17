Şili'de seçimler ikinci tura kaldı: Komünist aday, aşırı sağcılarla yarışacak

Şili'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turu sonuçlandı. Hiçbir adayın yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle ikinci turun yapılacağı açıklandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Şili İçin Birlik ittifakının komünist adayı Jeannette Jara, oyların yüzde 26,76'sını alarak birinci sırada yer aldı.

KOMÜNİST ADAY TARİH YAZDI

Jara, ülke tarihinde bir devlet başkanlığı seçiminin ilk turunu birinci tamamlayan ilk komünist aday oldu. Aşırı sağcı Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Jose Antonio Kast ise yüzde 24,05 oy oranıyla ikinci sırayı aldı.

SAĞCI ADAYLAR KAST'I DESTEKLEYECEK

Seçimi üçüncü tamamlayan Franco Parisi'nin (yüzde 19,55) ardından dördüncü ve beşinci olan Johannes Kaiser (yüzde 13,94) ile Evelyn Matthei (yüzde 12,59), ikinci turda Kast'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Bu gelişme, ikinci tur öncesi sağ cephenin oy oranını önemli ölçüde artırabilecek bir ittifak oluşturdu.

İKİNCİ TUR 14 ARALIK'TA

Jara ve Kast, 14 Aralık tarihinde düzenlenecek ikinci tur oylamasında Şili'nin yeni devlet başkanı olmak için yarışacak. Mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric, her iki adayı da tebrik ederek seviyeli bir seçim süreci çağrısında bulundu.