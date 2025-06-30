Şili'de sol, Komünist Parti'den Jara'yı devlet başkanı adayı olarak gösterdi

Güney Amerika ülkesi Şili'de iktidardaki “sol koalisyon” kasım ayında yapılacak devlet başkanlığı için Komünist Parti’den Jeannette Jara’yı aday gösterdi.

Adaylık için pazar günü yapılan ön seçimi mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric’in kabinesinde nisan ayına kadar Çalışma Bakanı olarak görev yapan Jeannette Jara kazandı.

KOMÜNİST İSİM YARIŞACAK

Şili Komünist Partisi üyesi Jara, Seçim Servisi'nin (Servel) yayımladığı sonuçlara göre oyların yüzde 60'ını aldı.

Eski İçişleri Bakanı Carolina Toha oyların yüzde 27'sini alarak ikinci oldu. Bu iki ismi Boric'in Frente Amplio partisinden milletvekilleri Gonzalo Winter ve Jaime Mulet takip etti.

Jeannette Jara

Ön seçim, Boric'in başında olduğu iktidardaki sol koalisyonda yer alan partilerin üyelerine ve bağımsız seçmenler açık şekilde yapıldı. Oy kullanma hakkı olan 15 milyon kişiden yaklaşık 1,3 milyondan fazla kişi oy kullandı.

Frente Amplio (Geniş Cephe) koalisyonu içinde yeşillerden sosyal demokratlara, sosyalistlerden komünistlere kadar onlarca yapı yer alıyor.

AŞIRI SAĞA KARŞI CEPHEYİ YÜKSELT

Jara, iki rakibinin de katıldığı bir konuşmada, sağcı partilerin ön seçim yapmamasını eleştirerek, kampanyasının birlik ve geniş bir koalisyon oluşturmaya odaklanacağını söyledi. Jara, “Birbirinize tutunmanızı ve bırakmamanızı rica ediyorum, böylece Şili'nin aşırı sağına mümkün olan en geniş cepheden, politik ve toplumsal olarak karşı koyabilir ve onu durdurabiliriz. Önümüzdeki görev bu" dedi.

BORİC İKİNCİ KEZ ADAY OLAMIYOR

Böylece ülke tarihinde ilk kez geniş bir siyasi koalisyon devlet başkanı (cumhurbaşkanı) adayı olarak Komünist Parti üyesini seçmiş oldu.

Görev süresi Mart 2026'da sona erecek olan 39 yaşındaki Boric, Şili anayasasına göre üst üste ikinci kez görev yapmasının yasak olması nedeniyle yeniden aday olamıyor.

JARA KENDİSİNİ KANITLADI

51 yaşındaki avukat Jara Nisan ayına kadar Çalışma Bakanı olarak görev almış, Boric hükümetinin iki önemli reformuna öncülük ederek siyasi olarak kendini kanıtlamıştı. Bu reformlar, haftalık süresinin 40 saate düşürülmesi ve emeklilik reformuydu.

OY KULLANMAK VATAN İNŞA ETMEKTİR

Boric, memleketi olan güneydeki Punta Arenas şehrinde oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, "Oy kullanmak, ortak bir vatan inşa etmemiz için olmazsa olmazdır. Bu bir hak ve aynı zamanda bir görevdir. Önemli olan, günün sonunda ilerici kesimlerin tek bir adayın arkasında olacak olmasıdır" dedi.

AŞIRI SAĞCILARLA YARIŞACAK

Jara’nın kasımdaki seçimde sağ kanattan aşırı muhafazakâr Jose Antonio Kast ve Evelyn Matthei ile yarışması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 16 Kasım'da yapılacak. Hiçbir aday oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamazsa, 14 Aralık'ta en yüksek sıradaki iki aday arasında ikinci tur yapılacak. Aday olma süreci 18 Ağustos'ta sona erecek.

Anketlere göre, bir zamanlar Latin Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olan ülkede şiddet suçlarının artması, seçmenlerin en çok endişe duyduğu konuların başında geliyor.

Sağ, muhafazakar adaylar suç ve göç konusundaki söylemleriyle kitleleri manipüle ediyor. Anketlere göre sağcı isimler önde görünüyor.

Şili’de Aralık 2021’deki seçimi Frente Amplio (Geniş Cephe) koalisyonunun adayı eski öğrenci lideri 35 yaşındaki Gabriel Boric kazanarak ülkenin en genç Devlet Başkanı seçilmişti.