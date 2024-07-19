Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yaklaşık 117 kilometre derinlikte olduğu kaydedilen depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıklandı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.