Şili ve Arjantin Amerikan ordusu ile ortak tatbikat yaptı

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Şili, Arjantin ve ABD orduları 28 Ağustos’ta Şili’nin Kuzeyindeki Tarapaca’da ortak askeri tatbikat düzenledi.

Şili ve Arjantin silahlı kuvvetlerinden birkaç yüz asker, Amerikan 11. Hava Birliği, 75. Sahra Topçu Tugayı ve 1. Güvenlik Kuvvetleri Yardımcı Birliği ve Teksas Ordusu Ulusal Muhafızlarından askerlerle birlikte şu anda “Güney Phoenix” isimli operasyonun parçası. Tatbikatlar ilk olarak nisan ayında Şili Devlet Başkanı Boric, Amerikan Güney Komutanlığı ve Şili ordusu arasındaki konferansta planlanmıştı.

İlk Phoenix Programı, 1967’de CIA tarafından Vietnam savaşında sivil suikastları gerçekleştirmesi için oluşturulmuştu, 70’lerde Güney Amerika’daki Condor Programı gibi. Bu askeri tatbikatın da şimdi benzer bir isme sahip olması tesadüf değil, Amerikan emperyalizminin Latin Amerikalı küçük ortaklarına dair tahayyüllünü dışa vuruyor. Geçtiğimiz hafta Santiago’da gerçekleşen iki günlük “savunma konferansı” bunu kanıtladı.

İŞBİRLİĞİ TARTIŞMASI

Askeri tatbikatların başlamasından bir gün önce 27 Ağustos’ta Güney Amerikalı askeri liderler Şili’nin başkenti Santiago’da Amerikan Güney Komutanlığı temsilcileri ile birlikte “savunma” konferansında (SOUTHDEC 24) buluşarak, “demokrasiye yönelik bölgesel tehditlere” karşı nasıl işbirliği yapacaklarını tartıştılar.

Amerikan delegasyonunu Güney Komutanlığı komutanı Kara Kuvvetleri Generali Laura Richardson ve Hava Kuvvetleri Generali, Genel Kurmay Başkanı Charles C. Brown oluşturuyordu.

Hem Brown hem de Richardson konferansta Şili Savunma Bakanı Maya Fernandez Allende ve kurmay başkan vekili amiral Pablo Niemann ile toplantılar gerçekleştirdi.

HEDEF VENEZUELA

Açılış merasiminde, General Richardson Venezuela’yı hedef aldı: “Demokrasi ve onun temel değerleri küresel çapta saldırı altında. Bunu görebilmek için de Venezuela’dan uzağa bakmamıza gerek yok, Maduro, Venezuela halkının demokratik iradesini alaşağı etmeye devam ediyor -çoktan 7,5 milyon Venezuelalının ülkeden kaçmasına sebep olarak -Güney ve Orta Amerika’da düzensiz göçleri artırdı.

SOUTHDEC özgür, güvenli ve müreffeh bir Batı Yarım Küre için bir araya gelmek ve tüm alanlarda ve sınırlardaki işbirliğimize odaklanmak için bir fırsat.”

Bu konferans, Washington’un SOUTHDEC katılımcısı silahlı kuvvetleri Maduro’nun Venezuela’daki hükümetini yıkma çabasında ortaklaştırmak için giriştiği son icraat. Son olarak, ABD destekli muhalefetin CIA bağlantılı lideri Maria Corina Machado ve onun vekili emekli diplomat Edmundo Gonzalez’in 28 Temmuz seçimlerini kazandığını iddia etmişlerdi.

ÇİN’E KARŞI HAZIRLIK

Eş zamanlı olarak, Latin Amerika’da önemli çapta bir askeri güç de Pasifik’te Çin’e karşı savaş için hazırlıklara teşvik ediliyor.

ABD ordusu 11. Hava Birliği de Güney Phoenix askeri tatbikatlarına katıldı. Bu birlik, Güney Komutanlığın bildirisine göre özellikle Hint-Pasifik ve Arktik bölgesinde görevli ve Arktik, Avrupa ve Hint-Pasifik’e kısa sürede çıkartma yapma kapasitesine sahip.

Şili ve Arjantin orduları ile ABD silahlı kuvvetlerinin yakın ilişkileri on yıllara dayanıyor, özellikle Şili’de Pinochet’nin, Arjantin’de ise Rafael Videla’nın faşist askeri diktatörlükleri dönemine. Şili’de bu sıkı ilişkiler Pinochet rejiminin ardından da sorunsuz şekilde sürerken, Arjantin’de ise 1976-1983 arasında ülkeyi yöneten kanlı askeri cuntadan övgülerle söz eden Milei yönetiminden sonra yenilenmiş gözüküyor.

Bu yılın mayıs ve haziran aylarında Şili Deniz Kuvvetleri ABD liderliğindeki “Pasifik Kıyısı” (RIMPAC24) Hint-Pasifik tatbikatına, 28 diğer ülke ile birlikte personel ve gemi gönderdi. Bu deniz tatbikatının teması: “Ortaklar: Entegre ve Hazır” idi.

RIMPAC tarihinde ilk kez Şili Deniz Kuvvetlerinin bir mensubu Tuğamiral Alberto Guerrero tatbikatın görev gücünün komutan yardımcısı olarak yer aldı, Amerikalı, Japon, Kanadalı ve Avustralyalı komutanlarla birlikte komuta merkezinde çalıştı.

Hem Boric hem de Milei ABD Güney Komutanlığı ile iş birliği içerisinde ülkelerini militarize edip, Amerikan emperyalizmiyle askeri ilişkilerini güçlendiriyor, bunun Latin Amerika’da, NATO’nun Rusya’ya karşı savaşında, Orta Doğu’daki vahşette ve Çin’e karşı Pasifik Okyanusundaki provokasyonlara etkisi olacaktır.

Şili, Arjantin ve bütün olarak Latin Amerika’da Amerikan askeri varlığı, ABD Güney Komutanlığının artan etkisi, insanlık medeniyetini tehdit eden ve geliştirilme aşamasındaki üçüncü dünya savaşının açık işaretleri. Aynı zamanda, Pentagon ve Latin Amerika askeri komutanlıkları arasında inşa edilen yakın ilişkiler, yeni bir Amerikan destekli darbeler dönemi için de temel oluşturacaktır, Washington gerekli görse de görmese de.