Şili’de gaz yüklü tanker patladı: 4 ölü, 17 yaralı
Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzeyindeki Renca ilçesinde sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerin devrilip patlaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Patlamanın ardından 7 araç alev aldı, otoyol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA-AA
Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzeyinde gaz yüklü tanker kamyonun devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Santiago’ya bağlı Renca ilçesinde bulunan General Velasquez Otoyolu’nda seyir halindeki sıvılaştırılmış gaz taşıyan tanker, devrilip diğer araçlara çarptıktan sonra patladı.
Patlamada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle 7 araç alev alırken, otoyol araç trafiğine kapatıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.